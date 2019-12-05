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Касым-Жомарт Токаев встретился с Франк-Вальтером Штайнмайером

5 Декабря 2019 20:27
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Касым-Жомарт Токаев встретился с Франк-Вальтером Штайнмайером

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в ФРГ встретился с Федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Переговоры проходят во дворце «Бельвю», который является резиденцией Федерального президента Германии. Этот дворец, расположенный на берегу реки Шпрее недалеко от Бранденбургских ворот, был построен в конце XVIII века в стиле раннего неоклассицизма.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретил Касым-Жомарта Токаева у входа во дворец и проводил его в фойе, чтобы сделать запись в Книге почетных гостей. После этого лидеры двух государств проследовали в переговорную комнату.

«Президенты обсудят широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, среди которых, в частности, казахстанско-германские отношения, а также события в Центральной Азии», - сообщила в ответ на запрос Казинформа представитель офиса Президента ФРГ Эстер Улеер.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Германия,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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