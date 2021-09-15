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Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмомали Рахмоном

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Сентября 2021, 20:13
Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмомали Рахмоном

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Рабочий визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан начался со встречи с Президентом Эмомали Рахмоном. Президент Казахстана высказал признательность таджикскому лидеру за гостеприимство.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую значимость обсуждения важных вопросов международной повестки дня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

«гостеприимный Таджикистан и город Душанбе демонстрируют высокий уровень готовности к предстоящим саммитам. Наша сторона на уровне министров доработала необходимые документы. Полагаю, что в ходе встречи мы более подробно обсудим подготовленные к подписанию документы», – сказал Президент Казахстана.

Собеседники высказали готовность координировать совместные действия как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних структур.

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