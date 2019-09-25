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Касым-Жомарт Токаев встретился с Дональдом Трампом

25 Сентября 2019 20:17
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Касым-Жомарт Токаев встретился с Дональдом Трампом

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В рамках одного из официальных мероприятий 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел короткую встречу с Президентом США Дональдом Трампом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы и перспективы казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что продолжит дальнейшее укрепление всесторонних отношений с США в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, а также в области обеспечения региональной и глобальной безопасности.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, США, 74-я Генассамблея ООН,
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