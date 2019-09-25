Новости
Касым-Жомарт Токаев встретился с Дональдом Трампом
25 Сентября 2019 20:17
Поделиться:
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В рамках одного из официальных мероприятий 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел короткую встречу с Президентом США Дональдом Трампом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах Генассамблеи ООН Сирийский конфликт и борьба с глобализмом – о чем говорили Трамп и Эрдоган на Генассамблее Президент Казахстана встретился с Королем Иордании Абдаллой II
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы и перспективы казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что продолжит дальнейшее укрепление всесторонних отношений с США в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, а также в области обеспечения региональной и глобальной безопасности.
Ключевые слова: Президент Казахстана, США, 74-я Генассамблея ООН,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Арест врачей в Алматы: Президент РК поручил разобраться в законном порядке
- Выступление Касым-Жомарта Токаева на Общих дебатах 74-й сессии Генассамблеи ООН
- Визит Касым-Жомарта Токаева можно отнести к знаковым и актуальным для страны - Айдар Амребаев
- Глава государства озвучил на Генассамблее ООН формулу политической системы Казахстана
- Касым-Жомарт Токаев обозначил на Генассамблее ООН 4 тревожные мировые тенденции
- Опубликован видеообзор второго дня визита Президента Казахстана в Нью-Йорк
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047