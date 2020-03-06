Касым-Жомарт Токаев встретился с Дмитрием Медведевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Дмитрий Медведев рассмотрели текущее состояние и перспективы всестороннего стратегического партнерства между двумя государствами. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам обеспечения международной и региональной безопасности.

Глава государства поздравил Дмитрия Медведева с назначением на высокий пост.

«Ваш богатейший опыт государственной деятельности, безусловно, послужит делу укрепления российской государственности. Тем более сейчас, когда Россия вступает в новый этап своего развития. Имеет место конституционная реформа, которая представляет очень большой интерес для Казахстана, поскольку мы являемся союзниками, стратегическими партнерами», – сказал Президент.

Дмитрий Медведев отметил символичность своего визита в нашу страну в новом для себя качестве.

«Я вижу в этом символ нашей дружбы, символ союзничества. Так получилось, что государственные визиты, которые я совершал на тех должностях, которые я занимал в последние годы, прежде всего проходили в вашу страну. Мне кажется, что это позволяет нам лучше понимать друг друга, укреплять наше стратегическое партнерство, наши союзнические отношения», – заметил заместитель председателя Совета Безопасности России.

Дмитрий Медведев передал Главе государства приветствие и наилучшие пожелания от Президента России Владимира Путина.

Говоря о казахстанско-российском сотрудничестве, Дмитрий Медведев отметил, что оно находится на достаточно важном и серьезном этапе развития.

«Вы упомянули конституционную реформу, которая у нас проходит. Мы тоже внимательно наблюдаем за процессами в вашей стране. Иного быть не может, поскольку мы друзья, партнеры, и должны не только помогать развитию друг друга, но и, в известной степени, учиться некоторым уже прошедшим этапам, периодам, элементам нашего развития. Я постараюсь, чтобы и мои встречи в качестве заместителя председателя Совета Безопасности России этому способствовали», – сказал он.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по предпринимаемым двумя странами мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.