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Касым-Жомарт Токаев встретился с членами Национального совета общественного доверия

9 Октября 2019 19:07
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Касым-Жомарт Токаев встретился с членами Национального совета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встреч Касым-Жомарта Токаева с членами Национального совета общественного доверия Оразом Жандосовым и Багдатом Мусиным обсуждены актуальные вопросы экономического развития страны, реализации инвестиционных проектов и цифровизации Казахстана.

Президент также принял известную певицу Тамару Асар, темой беседы с которой стало состояние казахстанской культуры. Глава государства пожелал Тамаре Асар творческих успехов.




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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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