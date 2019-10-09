Касым-Жомарт Токаев встретился с членами Национального совета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встреч Касым-Жомарта Токаева с членами Национального совета общественного доверия Оразом Жандосовым и Багдатом Мусиным обсуждены актуальные вопросы экономического развития страны, реализации инвестиционных проектов и цифровизации Казахстана.

Президент также принял известную певицу Тамару Асар, темой беседы с которой стало состояние казахстанской культуры. Глава государства пожелал Тамаре Асар творческих успехов.











