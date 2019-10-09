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Касым-Жомарт Токаев встретился с членами Национального совета общественного доверия
9 Октября 2019 19:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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В ходе встреч Касым-Жомарта Токаева с членами Национального совета общественного доверия Оразом Жандосовым и Багдатом Мусиным обсуждены актуальные вопросы экономического развития страны, реализации инвестиционных проектов и цифровизации Казахстана.
Президент также принял известную певицу Тамару Асар, темой беседы с которой стало состояние казахстанской культуры. Глава государства пожелал Тамаре Асар творческих успехов.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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