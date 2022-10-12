12 Октября 2022, 15:57
Касым-Жомарт Токаев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в столичном аэропорту
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Самолет с Президентом Турции приземлился в аэропорту Астаны. Высокого гостя у трапа самолета встретил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. В честь прибытия Реджепа Тайипа Эрдогана в столичном аэропорту выстроен почетный караул.
Реджеп Тайип Эрдоган обменялся приветственными рукопожатиями с Касым-Жомартом Токаевым и членами казахстанского Кабмина, также прибывшими в аэропорт для встречи высокого гостя. После чего главы государств направились на встречу в Акорду.
Фото:t.me/bort_01
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