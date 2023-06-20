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Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде

Автор:  
Серик Сабеков
20 Июня 2023, 10:07
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

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Ранее сообщалось, что Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с государственным визитом. В аэропорту Астаны высокого гостя встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

В рамках визита главы двух государств проведут переговоры по вопросам укрепления казахско-германского стратегического партнерства, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.

Ожидается, что Федеральный Президент Германии выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов, а также совместно с Президентом Казахстана поучаствует в работе казахско-германского бизнес-форума.

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В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.


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