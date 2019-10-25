+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 13 °С
USD 388.93 EUR 432.84
RUB 6.09 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев встретил Александра Лукашенко в Акорде

25 Октября 2019 10:54
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев встретил Александра Лукашенко в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Беларуси Александра Лукашенко в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Видео встречи Касым-Жомарта Токаева со звездами мирового тенниса появилось в Сети
Касым-Жомарт Токаев встретился с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем Президент провел встречи с членами Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев принял Тимура Кулибаева

«Мы рады приезду белорусской делегации, нас связывают традиционные узы дружбы, сотрудничества. Наши народы тяготеют к друг другу. Это предопределено в самой истории. Поэтому, данный визит во главе с уважаемым Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко – это хорошая возможность обсудить все вопросы сотрудничества между нашими государствами и в случае необходимости дать им необходимый импульс», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


«Мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать объем торговли между нашими государствами. Усиливать отношения взаимной связи в гуманитарной сфере, продолжать активно взаимодействовать в международных организациях и на международной арене», - добавил Глава государства.


«Уровень белорусско-казахстанских отношений сегодня в полной мере соответствует стратегическим интересам наших стран, о чем мы только что сказали. Это результат кропотливой многолетней работы, который позволяет строить серьезные планы на будущее. Между Минском и Нур-Султаном наработан положительный опыт взаимодействия на всех уровнях, а степень доверия такова, что мы открыто и откровенно обсуждаем любые вопросы. (...) Мы близки к тому, чтобы преодолеть миллиардную планку товарооборота между Казахстаном и Беларусью», - подчеркнул Александр Лукашенко.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Беларусь,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив