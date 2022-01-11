Касым-Жомарт Токаев: Все обязательства государства перед инвесторами будут исполнены в полном объеме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций рассказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы заинтересованы в том, чтобы благоприятный инвестиционный климат сохранялся. Могу заверить, что государством будут приняты все необходимые меры для восстановления доверия внутренних и иностранных инвесторов. Все обязательства и гарантии государства перед инвесторами будут исполнены в полном объеме», - сказал Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса.

По словам Касым-Жомарта Токаева, на данном этапе нужна новая концепция инвестиционной политики для повышения привлекательности страны в условиях усиления требований ESG - глобального энергетического и технологического перехода.