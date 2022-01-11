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    12:44, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Все обязательства государства перед инвесторами будут исполнены в полном объеме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций рассказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы заинтересованы в том, чтобы благоприятный инвестиционный климат сохранялся. Могу заверить, что государством будут приняты все необходимые меры для восстановления доверия внутренних и иностранных инвесторов. Все обязательства и гарантии государства перед инвесторами будут исполнены в полном объеме», - сказал Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, на данном этапе нужна новая концепция инвестиционной политики для повышения привлекательности страны в условиях усиления требований ESG - глобального энергетического и технологического перехода.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Инвестпроекты
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