Касым-Жомарт Токаев: Все национальности, проживающие в Казахстане, по сути, являются единой нацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан был и будет территорией дружбы и согласия. Так сказал Глава государства в интервью, в котором объяснил свою позицию по интересующим в последнее время общественность вопросам. Полное эксклюзивное интервью Президента Республики Казахстан Токаева К.Ж. публикует МИА «Казинформ» со ссылкой на informburo.kz.

– Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, благодарим Вас за то, что нашли возможность ответить на несколько актуальных вопросов.

– Я всегда внимательно наблюдаю за тем, что происходит в информационном пространстве. Вижу, что в последнее время у многих казахстанцев возникают вопросы, которые активно обсуждаются в публичном поле, в частности, в социальных сетях.

Поэтому счёл нужным принять ваше приглашение и объяснить свою позицию по интересующим общественность вопросам.

– Массовые столкновения на межнациональной почве в Кордайском районе Жамбылской области потрясли наше общество. Что намерено предпринять государство, чтобы не допустить повторения подобных трагических событий?

– Завтра, 1 марта, я выезжаю с рабочей поездкой в Жамбылскую область. Планирую встретиться с жителями сел в Кордайском районе, где проживают казахи и дунгане.

Очевидно, что мы должны переосмыслить наши подходы к вопросу межнациональных, межэтнических отношений.

Казахстан был и будет территорией дружбы и согласия. Наш девиз: единство в многообразии.

Все национальности, этнические группы, проживающие здесь, по сути, являются единой нацией. За рубежом нас знают как «казахов», поскольку в названии нашего государства звучит именно это слово.

Разумеется, не может быть и речи о покушении на самобытность каждого этноса, постоянно проживающего в Казахстане. Все они имеют и будут иметь право на изучение и применение своих языков, развитие культур, соблюдение обычаев.

В то же время ускоренное развитие должен получить казахский язык, которому в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального общения.

Я отнюдь не умаляю историческое значение русского языка, открывшего нам путь к знаниям в мировой науке и культуре. Жители Казахстана должны знать его на высоком уровне. Нам это только на пользу.

– Граждан Казахстана, как и всех стран мира, сегодня крайне беспокоит угроза распространения нового коронавируса. Что предпринимает государство, чтобы защитить здоровье граждан?

– Мы стараемся держать ситуацию на контроле.

Полностью гарантировать защиту от проникновения вируса, к сожалению, никто не может, включая развитые государства. Но своевременные меры пока дают положительные результаты. По состоянию на сегодняшний день случаев заражения в Казахстане не зафиксировано.

Правительству поручено принять самые решительные, исчерпывающие меры для защиты здоровья наших граждан. Но без перебора и паники.

Коронавирус распространяется по миру с огромной скоростью и в угрожающих масштабах. Это нужно учитывать.

Если такая тенденция останется в силе, придётся переносить или отменять мероприятия с участием большого количества людей, в том числе международные форумы.

История показывает, что эпидемии «опасаются» энергичных действий властей и граждан. В Средние века чума отступала от городов, где люди восставали против неё, а ведь тогда не было надлежащих лекарств.

Думаю, человечество с его знаниями и технологиями справится и с этой напастью.

– Сегодня общественность внимательно изучает проект закона о митингах, представленный на обсуждение. Многие его положения вызывают критику. Какова Ваша позиция по данному вопросу?

– Как я говорил в Послании, мирные собрания являются гарантированным Конституцией правом наших граждан и могут проводиться в отведённых местными властями местах, причём не на окраинах городов.

Естественно, любые попытки, направленные на подрыв конституционного строя, а также проявления насильственного экстремизма будут пресекаться согласно законодательству. Это в интересах абсолютного большинства граждан нашей страны.

В то же время считаю принципиально важным введение только уведомительного порядка проведения мирных собраний.

Конечно, организаторы при этом должны оповещать власти о планируемом количестве участников митинга, что крайне важно для обеспечения их безопасности.

Тем самым и организаторы, и местные власти будут нести обоюдную ответственность за поддержание общественного порядка.

Однако введение ограничений для участников уведомительных мирных собраний в количестве 250 человек, которые содержатся в правительственном законопроекте, полагаю нецелесообразным.

– Месяц назад на расширенном заседании правительства Вы дали ряд поручений по решению проблемы регистрации автомашин, ввезённых из стран ЕАЭС. Однако тема по-прежнему не сходит с повестки дня. Каковы дальнейшие шаги государства по решению данного вопроса?

– Согласен, проблема по-прежнему актуальная. Много людей ввезли тем или иным способом большое количество автомобилей из соседних стран.

По моему поручению Генеральная прокуратура дала правовую оценку этой ситуации. Есть претензии к деятельности некоторых государственных структур.

Кроме того, отдельные лица, умышленно нарушая законодательство и обманывая людей, построили на этом незаконный бизнес. По фактам мошеннических действий при ввозе машин из Армении идёт следствие.

Есть вопросы и по взаимодействию с некоторыми нашими партнёрами по ЕАЭС. Мы вместе с ними работаем над тем, чтобы исключить возможность повторения подобных проблем в будущем.

Правительству поручено разработать дополнительные организационные меры по упорядочению эксплуатации ввезённых из Армении автомашин с учётом интересов казахстанских владельцев.

– Как Вы оцениваете деятельность Национального совета общественного доверия (НСОД)? Будет ли ротация в его составе?

– НСОД показал себя с хорошей стороны как Совет, способный генерировать полезные предложения по реформированию нашей государственной системы. В законодательный процесс запущен первый пакет политических реформ, немало делается и в экономической сфере.

До конца года при участии НСОД будет подготовлен следующий пакет реформ. Идёт напряжённая работа с вовлечением и госслужащих.

В Совет хотят прийти новые люди, желающие внести свой вклад в строительство нашего государства. Это известные юристы, гражданские активисты. Поэтому в скором времени будет объявлена ротация, которую я ранее анонсировал.

– В последние дни в стране и за рубежом активно обсуждается смерть в следственном изоляторе активиста Дулата Агадила. В столице прошёл митинг протеста. Многие люди сомневаются в официальной версии причин случившегося, говорят о смерти от возможных пыток. Как Вы можете прокомментировать эту ситуацию?

– Учитывая большой общественный резонанс, я внимательно ознакомился с этим делом. С уверенностью могу утверждать, что, к сожалению, активист Агадил скончался в результате сердечной недостаточности. Утверждать обратное – значит пойти против правды.

Кем бы ни был покойный, каких бы взглядов ни придерживался, он, прежде всего, человек. Человеческая жизнь уникальна и бесценна.

Все мы подчиняемся воле Всевышнего. Иманды болсын.

– Что Вы можете сказать по ситуации с Мухтаром Джакишевым?

– Данный вопрос находится исключительно в компетенции суда.

Мне, конечно, известно, что Джакишев неоднократно обращался с просьбой об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья.

3 марта состоится заседание суда первой инстанции. Давайте дождёмся его решения, которое, я уверен, будет справедливым.