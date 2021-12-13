Касым-Жомарт Токаев вручил награду «Қазақстанның Еңбек Ері»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе церемонии вручения государственных наград и премий, проходящей в Акорде, Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил высшую награду страны «Қазақстанның Еңбек Ері», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня группа наших деятелей по моему Указу получила государственные награды. В этом году самое высокое звание страны присвоено выдающемуся писателю, драматургу Акиму Тарази. Он внес весомый вклад в развитие духовности и укрепление согласия в обществе, удостоен звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Творческий путь выдающегося писателя-пример для молодого поколения», - сказал во время церемонии Глава государства.
Высшая степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоена также Мухтару Тулетаеву. Он является главным врачом ГКП «Онкологический центр» в Нур-Султане.
«Возглавляемый им коллектив больницы с начала пандемии вылечил 15 тысяч пациентов с коронавирусом. В этом учреждении в прошлом году было проведено 3 тысяч операций людям с онкологическим заболеванием, 8 тысяч человек выздоровели от болезней. В этом плане заслуга наших врачей заслуживает уважения», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присваивается и генеральному директору ТОО «Казцинк» Александру Хмелеву.
«Он трудится в этой компании на протяжении почти четверти века, пройдя путь от рядового электромеханика до руководителя. Александр Хмелев внес огромную лепту в модернизацию производства и укрепление промышленного потенциала страны», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
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