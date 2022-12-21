Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Независимости Узбекистана

21 Декабря 2022, 18:40

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Находящийся с государственным визитом в Узбекистане Президент Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Памятник, расположенный в парке «Новый Узбекистан», был возведен в 2021 году к тридцатилетию независимости страны. Монумент увековечивает важнейшие события из истории узбекской нации и образы известных государственных деятелей, полководцев и ученых.

Фото: t.me/bort_01