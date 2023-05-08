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Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам во Ржеве

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Мая 2023, 19:51
Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам во Ржеве

РЖЕВ. КАЗИНФОРМ - Программа визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию началась с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.

Мемориал представляет собой гранитную стену длиной 27 метров и высотой около четырех с надписью «Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев».

В правой части стены находится панно с картой Казахстана, на которой отмечены города Алматы и Актобе, где в 1941 году формировались стрелковые бригады, а также столица Астана. На мраморных плитах выгравированы имена 9312 воинов, призванных в эти бригады из Казахстана.

Глава государства также возложил цветы к мемориалу воинам-кыргызам, почтив память погибших солдат минутой молчания.

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