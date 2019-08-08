НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане, сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане. Глава государства считает, что происходящие в соседней братской стране события являются внутренним делом Кыргызской Республики. Касым-Жомарт Токаев надеется на скорейшую нормализацию обстановки на основе действующего закона», - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

Напомним, 7 августа стало известно о проведении спецоперации по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, что близ Бишкека. В результате, по информации кыргызстанского минздрава, в больницы города Бишкека и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 45 пострадавших с различными травмами.

Ранее была создана специальная депутатская комиссия по изучению обвинений в отношении А. Атамбаева, озвученных депутатами. По итогам ее работы, решено предъявить обвинение Атамбаеву по 6 эпизодам. 27 июня т.г. Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.