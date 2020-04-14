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Касым-Жомарт Токаев: Важно усилить взаимодействие по вопросам разработки диагностики и лечения COVID19

Автор:  
Гульмира Байзакова
14 Апреля 2020, 14:59
Касым-Жомарт Токаев: Важно усилить взаимодействие по вопросам разработки диагностики и лечения COVID19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Высший Евразийский экономический совет выступит с Совместным заявлением. Указанные меры станут важным инструментом в борьбе с распространением вируса и стабилизации экономик наших стран. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего совещания ВЕЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AkordaPress.

«Мы могли бы продумать механизмы укрепления взаимодействия по повышению продовольственной самообеспеченности, максимальному производству собственной готовой продукции, выходу на внешние рынки, обмену опытом в агронауке.

Важным направлением нашей совместной работы может стать формирование региональных производственно-технологических производств. Можно приступить к созданию региональных цепочек добавленных стоимостей на основе конкурентных преимуществ наших экономик.

Следует пересмотреть подходы к взаимной торговле с учетом безусловного безбарьерного движения товаров и услуг, создаваемых в рамках Союза», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Президент РК, постоянной задачей является стимулирование деловой активности.

«Наш совместный проект – Евразийский банк развития - должен стать эффективным инструментом финансирования совместных проектов в посткризисный период. Важно усилить взаимодействие по вопросам обмена информацией, разработки инновационных подходов диагностики и лечения заболевания COVID19 , усиления научного сотрудничества между нашими странами. В связи с введением карантинного режима в наших странах мы стали свидетелями увеличения спроса на цифровые товары и услуги. Мы также убедились в безусловной важности качества и надежности цифровой инфраструктуры», - отметил Президент РК.

По мнению Главы государства, внедрение передовой, качественной цифровизации в значительной степени определит эффективность всех направлений интеграционной работы: «от цифровизации таможенных служб до совместных разработок по Fintech».


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