Касым-Жомарт Токаев: Важно продолжить реализацию образовательных программ для афганцев

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важность продолжения реализации образовательных программ для граждан Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Взаимодействие по афганской проблематике помимо решения неотложных задач, мы не должны упускать из виду дальний горизонт. Как бы ни складывалась политическая и гуманитарная ситуация, только инвестиции в человеческий капитал могут обеспечить устойчивое будущее в долгосрочной перспективе», - сказал Президент Казахстана во время заседания Совета глав государств-членов ОДКБ и ШОС в Душанбе.

Глава государства отметил важность продолжения реализации образовательных программ для граждан этой страны.

«Сегодня в Казахстане обучаются около 200 студентов из Афганистана. Надеюсь, препятствий в получении высшего образования этими молодыми людьми со стороны новых властей Афганистана не будет», - отметил Глава государства.

Напомним, в ходе заседания Касым-Жомарт Токаев заявил, что следует оперативно построить гуманитарный мост помощи народу Афганистана.

Также Президент Казахстана предложил создать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану.