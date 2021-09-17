Касым-Жомарт Токаев: Важно продолжить реализацию образовательных программ для афганцев
«Взаимодействие по афганской проблематике помимо решения неотложных задач, мы не должны упускать из виду дальний горизонт. Как бы ни складывалась политическая и гуманитарная ситуация, только инвестиции в человеческий капитал могут обеспечить устойчивое будущее в долгосрочной перспективе», - сказал Президент Казахстана во время заседания Совета глав государств-членов ОДКБ и ШОС в Душанбе.
Глава государства отметил важность продолжения реализации образовательных программ для граждан этой страны.
«Сегодня в Казахстане обучаются около 200 студентов из Афганистана. Надеюсь, препятствий в получении высшего образования этими молодыми людьми со стороны новых властей Афганистана не будет», - отметил Глава государства.
Напомним, в ходе заседания Касым-Жомарт Токаев заявил, что следует оперативно построить гуманитарный мост помощи народу Афганистана.
Также Президент Казахстана предложил создать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану.