Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту попрощался с Франком-Вальтером Штайнмайером

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Федеральным Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Визит Франк-Вальтера Штайнмайера продолжится в Мангистауской области.

Напомним, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде. В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.

По итогам государственного визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан подписан ряд документов.