Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту попрощался с Франком-Вальтером Штайнмайером

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Июня 2023, 09:57
Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту попрощался с Франком-Вальтером Штайнмайером Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Федеральным Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Визит Франк-Вальтера Штайнмайера продолжится в Мангистауской области.

photo
photo
photo
photo
photo

Напомним, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде. В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.

По итогам государственного визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан подписан ряд документов.


Президент Казахстана   Акорда   Германия   Видео   Токаев Касым-Жомарт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее