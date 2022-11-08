Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев: В регионах много талантливых людей, готовых трудиться на благо страны

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Ноября 2022, 11:35
Касым-Жомарт Токаев: В регионах много талантливых людей, готовых трудиться на благо страны

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - У каждого региона своя уникальная специфика. Но все вместе они формируют единый и неделимый Казахстан. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Будут созданы равные и справедливые условия для привлечения профессиональных кадров во все сферы. При этом главным принципом будет меритократия. Поэтому особое внимание будет уделяться продвижению перспективных менеджеров из регионов. В регионах очень много талантливых людей, готовых трудиться на благо страны. Задача государства – создать все условия для реализации их потенциала. Мы твердо следуем принципу «сильные регионы – сильная страна». В развитие Казахстана свой весомый вклад вносит каждый регион. Запад нашей страны добывает нефть, центр – уголь, а восток – металлы. На севере производится пшеница, а на юге выращивается скот, овощи и фрукты. Одним словом, у каждого региона своя уникальная специфика. Но все вместе они формируют единый и неделимый Казахстан», - заявил Глава государства.


Фото:t.me/bort_01


Президент Казахстана   Атырауская область   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами