Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в некоторые конституционные законы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.