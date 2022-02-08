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Касым-Жомарт Токаев: Утильсбор будет пересмотрен, но нельзя открывать рынок для импортного автохлама

8 Февраля 2022 13:34
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Касым-Жомарт Токаев: Утильсбор будет пересмотрен, но нельзя открывать рынок для импортного автохлама

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался касательно ставки утилизационного сбора с авторанспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По утильсбору мы приняли решение. Все средства будут поступать в государство. Теперь необходимо определиться с размером ставок. Рабочая группа активно обсуждает данный вопрос. Сразу отмечу, утильсбор будет пересмотрен. Но нужно избегать крайностей, нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие автопрома, и открывать свой рынок для откровенного импортного автохлама», - сказал во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

«Утилизационный или регистрационный сбор - это не сама цель. Главное - повысить доступность автомобилей и сельхозтехники для потребителей. Ожидаю соответствующей реакции от производителей и дистрибьюторов. Предварительный доклад Правительства показывает, что оно на правильном пути находится», - подчеркнул Глава государства.


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#Президент Казахстана   #Транспорт   #Утильсбор   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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