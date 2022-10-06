Касым-Жомарт Токаев: У Казахстана есть большие возможности стать центром инноваций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев оценил роль науки для развития Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша главная цель - процветание нашей Родины, развитие нашего государства. Только передовые знания и упорный труд приведут страну к успеху, дадут возможность повысить конкурентоспособность. Сейчас наука превратилась в гигантскую индустрию, которая быстро продвигает экономику вперед», - сказал Касым-Жомарт Токаев на Форуме народной коалиции.

По словам Главы государства, Казахстан должен соответствовать тенденциям глобальной экономики.

«Нам нужны новые и квалифицированные специалисты, которые привнесут в производство научно-технологические инновации. Мы создаем для них все необходимое. Ведь человеческий капитал - самое ценное богатство. Это было доказано временем и опытом. Таким образом, у Казахстана есть большие возможности стать центром инноваций, новых технологий, новых идей, масштабного капитала», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Форум народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева проходит в столице.

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

«Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.