Касым-Жомарт Токаев: Трудовые конфликты и споры должны решаться строго в рамках законодательства

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На встрече с общественностью Мангистауской области Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о трудовых спорах, часто возникающих в регионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы постепенно осуществляем шаги, нужные для страны. Нам следует прививать культуру политической ответственности. Необходимо вырабатывать хорошую привычку – решать любые проблемы путем переговоров и диалога. Вы продемонстрировали яркий пример ответственности за судьбу страны во время событий Трагического января. Здесь в те дни удалось избежать человеческих жертв. Не подверглись нападениям правительственные и общественные учреждения. Это замечательный пример уважения к своей стране. Безусловно, человеческая жизнь превыше всего. Любую серьезную проблему можно решить мирным путем. Мы придерживаемся этого принципа как во внутренней, так и во внешней политике. Очевидно, что успех и процветание невозможны без стабильности, мира и спокойствия», - сказал К. Токаев.

Как подчеркнул Президент, прежде всего, нам нужны Закон и Порядок.

«Наши законы должны быть справедливыми, а порядок – строгим. По-другому в нынешней ситуации быть не может. Без стабильности и мира не будет прогресса. Безусловно, у нас одна Родина и один народ. Это ключевой принцип. Как вы знаете, не все рады успехам нашего государства. Поэтому все наши шаги как во внутренней, так и во внешней политике должны быть очень продуманными. Мы на высоком профессиональном уровне проводим политику, направленную на защиту наших национальных интересов», - подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также высказался о трудовых спорах, часто возникающих в Мангистауской области.

«Пользуясь случаем, хочу остановиться на еще одной важной проблеме. Я не раз говорил о важности культа труда. В нашем обществе самым большим уважением должен пользоваться человек труда. Заработная плата каждого человека должна соответствовать его трудовому вкладу. Только люди, знающие цену труду, становятся трудолюбивой нацией. Это для меня аксиома. Не секрет, что в Мангистауской области часто возникают трудовые конфликты. Мне хорошо известно об этом. Трудовые конфликты и споры должны решаться строго в рамках законодательства. Нужно активно привлекать независимые профсоюзы. Сегодня заметно усилилась их роль в общественно-политической жизни региона. Это не может не радовать. Я приветствую их участие. Мы все только выиграем, если у нас будет сформировано сильное гражданское общество. Защита прав человека, в том числе трудовых, всегда должна быть в центре внимания. Трудовые споры должны разрешаться не на площадях и улицах, а за столом переговоров, это единственный верный путь. Отрадно, что подобные вопросы в Мангистау решаются путем конструктивного диалога. Главная задача – урегулировать разногласия работодателя и работников и привести стороны к общей позиции, с учетом их возможностей и интересов», - заявил К. Токаев.

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