Касым-Жомарт Токаев: Стране нужны партии, которые обладают высокой степенью ответственности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в Сенате Парламента РК заявил, что стране нужны партии, которые обладают высокой степенью ответственности, умеют защищать интересы людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Одна из наших основных целей – формирование в обществе цивилизованных политических традиций. Для этого нам предстоит утвердить культуру высокой политической ответственности, без которой невозможен устойчивый и всесторонний прогресс. Конституционная реформа, поддержанная гражданами на референдуме, стала отправной точкой новой политической эпохи. Она положила начало эволюционному преобразованию политической системы страны на основе принципов справедливости, открытости и подлинной конкуренции.

«Стартовавшая недавно избирательная кампания в Мажилис и маслихаты станет завершающим этапом комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов. Переход на смешанную модель формирования Мажилиса и маслихатов имеет большое значение с точки зрения защиты интересов всех социальных групп. Это новшество окажет существенное влияние на всю вертикаль представительной ветви власти.

Проведенные за последние годы политические преобразования, целенаправленная либерализация избирательного законодательства придали мощный импульс партийному строительству в Казахстане. В качестве промежуточного итога можно зафиксировать тот факт, что впервые за долгое время в стране официально зарегистрированы несколько новых партий. Это большой шаг вперед», - сказал Глава государства.

По его словам, партии играют определяющую роль в формировании политической системы.

«Стране нужны партии, которые обладают высокой степенью ответственности, умеют защищать интересы людей. Безусловным приоритетом в их работе должны стать укрепление государственности и сохранение единства страны.

Партиям предстоит стать главной опорой гражданского общества. В фокусе их особого внимания должна быть планомерная работа по исполнению запросов граждан. Реализуя свои программы, им необходимо строго следовать требованиям закона. Очень важно сформировать новую генерацию политиков и сделать их узнаваемыми в стране», - подчеркнул Президент.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Сената Парламента РК. Президент РК отметил, что страна вступила в новый этап развития. Глава государства вновь предложил Маулена Ашимбаева на должность председателя Сената.

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