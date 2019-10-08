Касым-Жомарт Токаев - столичным чиновникам: Дела расходятся со словами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первую очередь подумать о газоснабжении столицы поручил Глава государства руководству столичного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны, в первую очередь, подумать о газоснабжении столицы, потому что зимой, вы знаете, какая картина – город задымлен, просто неудобно перед, прежде всего, жителями, но и неудобно перед дипломатическим корпусом, перед экспатами-иностранцами, которые постоянно живут в городе. И это на фоне того, что мы позиционируем себя как международный хаб, глобал сити, центр Евразии, сердце Евразии и так далее. То есть дела расходятся со словами, это не правильно», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещания по вопросам дальнейшего развития столицы.

Глава государства подчеркнул, что необходимо заниматься конкретными делами.

«Поменьше надо говорить и заниматься конкретными делами. Планов у нас всегда громадье, доклады мы умеем делать. От всего этого надо избавляться, от этой мишуры, надо конкретные дела делать», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит совещание по вопросам развития столицы.

Глава государства озвучил задачи по развитию города.