КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ: СРЕДИ ТЕХ, КТО ПЫТАЛСЯ СОВЕРШИТЬ ПЕРЕВОРОТ, БЫЛИ ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди тех, кто пытался совершить переворот в стране, были известные люди. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди тех, кто пытался совершить переворот, были известные люди. Высокопоставленные лица совершили измену родины. Среди изменников были руководители военных и специальных госорганов. Они препятствовали действиям силовых структур, давали недостоверную информацию о ситуации в городах руководству страны. Даже взяли под контроль правительственные и другие каналы связи. Они использовали все методы, чтобы дестабилизировать ситуацию», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием.