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    11:14, 16 Март 2022 | GMT +6

    КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ: СРЕДИ ТЕХ, КТО ПЫТАЛСЯ СОВЕРШИТЬ ПЕРЕВОРОТ, БЫЛИ ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди тех, кто пытался совершить переворот в стране, были известные люди. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Среди тех, кто пытался совершить переворот, были известные люди. Высокопоставленные лица совершили измену родины. Среди изменников были руководители военных и специальных госорганов. Они препятствовали действиям силовых структур, давали недостоверную информацию о ситуации в городах руководству страны. Даже взяли под контроль правительственные и другие каналы связи. Они использовали все методы, чтобы дестабилизировать ситуацию», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Главная Алматинская трагедия ЧП-2022 Послание Президента РК
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