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Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Турцию

15 Марта 2023, 09:05
Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Турцию Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 марта Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершит рабочий визит в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.

В рамках визита также планируется встреча Главы государства с Президентом Турции.


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