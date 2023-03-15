Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Турцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 марта Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершит рабочий визит в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.

В рамках визита также планируется встреча Главы государства с Президентом Турции.