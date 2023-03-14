Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Китай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял послов России и Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время встречи с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо отмечена актуальность проведения саммита «Центральная Азия + Китай», который пройдет в Сиане в мае 2023 года, а также запланированного государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в КНР.

Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

Глава государства высоко оценил миротворческие усилия Председателя Китая Си Цзиньпина по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины.