Касым-Жомарт Токаев: Социально-экономический эффект от производства криптовалют минимален

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу развития в Казахстане цифрового майнинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нельзя замалчивать и роль цифрового майнинга. Мы видим, что социально-экономический эффект от производства криптовалют минимален. Массовых рабочих мест не создается, продукции как таковой нет вообще. При этом данная сфера потребляет электроэнергию, как несколько областей, причем отдельные недобросовестные майнеры подковерно пользуются тарифами, которые ниже, чем тарифы для населения. Не платятся налоги и пошлины на ввозимое оборудование», - сказал Президент.

«И самое главное – максимально используя ресурсы страны, эти дельцы монетизируют их в других юрисдикциях. Прошу Агентство финмониторинга детально разобраться в этой ситуации», - поручил Касым-Жомарт Токаев.