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    13:41, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Следует установить конкретные показатели снижения бедности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать программу повышения доходов населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе заседания Мажилиса Парламента Глава государства поручил разработать программу повышения доходов населения.

    «Работа должна быть точной и адресной. На каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности. Предстоит выявить реальное количество граждан, нуждающихся в трудоустройстве», - заявил во время заседания Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, ранее Президент Казахстана высказался по поводу строительства LRT.


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