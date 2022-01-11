13:41, 11 Январь 2022 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев: Следует установить конкретные показатели снижения бедности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать программу повышения доходов населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе заседания Мажилиса Парламента Глава государства поручил разработать программу повышения доходов населения.
«Работа должна быть точной и адресной. На каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности. Предстоит выявить реальное количество граждан, нуждающихся в трудоустройстве», - заявил во время заседания Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, ранее Президент Казахстана высказался по поводу строительства LRT.