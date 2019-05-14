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Касым-Жомарт Токаев: Следует приступить к разработке новых нефтегазовых месторождений

14 Мая 2019 13:08 241
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Касым-Жомарт Токаев: Следует приступить к разработке новых нефтегазовых месторождений

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане следует приступить к разработке новых нефтегазовых месторождений. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Твиттер Акорды.

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«Сейчас наблюдается истощение нефтегазовых месторождений региона и ежегодное снижение добычи углеводородов. В будущем у занятых в этой сфере людей могут возникнуть проблемы. Необходимы срочные меры по расширению ресурсной базы», - заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Кызылординской области.

«Следует приступить к разработке новых месторождений, внедрить современные технологии в действующие проекты. Правительству совместно с национальной компанией «КазМунайГаз» и акиматом предстоит выработать четкую стратегию развития нефтегазовой отрасли в регионе», - добавил Глава государства.

Напомним, сегодня началась рабочая поездка Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область. Ранее Глава государства отметил, что  политика индустриализации дала свои результаты и будет продолжена.

 

 

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Ключевые слова: Кызылординская область, Президент Казахстана,
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