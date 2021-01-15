Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ - СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖНА ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ПАЦИЕНТОВ
15 Января 2021 10:25
Поделиться:
Новости по темеОсобое внимание Президент уделил развитию молодежной политики - Аида Балаева Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить в Казахстане индекс развития молодежи Касым-Жомарт Токаев высказался о профилактике суицида и буллинга среди детей
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- В стране началась демократизация - Самат Нуртаза
- Особое внимание Президент уделил развитию молодежной политики - Аида Балаева
- Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить в Казахстане индекс развития молодежи
- Касым-Жомарт Токаев высказался о профилактике суицида и буллинга среди детей
- Полный текст выступления Главы государства на открытии первой сессии Парламента РК VII созыва
- Основные задачи Парламента РК назвал Касым-Жомарт Токаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Темирбаева Жанара
954-047