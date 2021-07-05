Касым-Жомарт Токаев считает необходимым изучать труды алашординцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В своем выступлении, на церемонии открытия памятника лидерам движения «Алаш», Глава государства обратил внимание на необходимость всестороннего изучения трудов лидеров национально-освободительного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Исследования в рамках алашеведения должны максимально широко охватить творческое наследие деятелей «Алаш». С каждым годом мы все больше осознаем значимость того, что они сделали. Их деяния никогда не потеряют своего значения, поскольку интересы своего народа, благополучие страны – это вечные ценности», - сказал Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил, что мечта лидеров движения «Алаш» о независимом государстве и установлении равноправных отношений с миром сбылась, и сегодня наша страна стала полноправным членом международного сообщества.

Напомним, что сегодня Президент принял участие в церемонии открытия памятника Алихану Бокейхану, Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы.