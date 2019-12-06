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Касым-Жомарт Токаев: С Украиной нас связывают традиционные узы дружбы и сотрудничества

6 Декабря 2019 01:53
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Касым-Жомарт Токаев: С Украиной нас связывают традиционные узы дружбы и сотрудничества

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Украину связывают традиционные узы дружбы и сотрудничества. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наш Первый Президент выразил свою добрую волю, предложил посреднические усилия на территории Казахстана, но, конечно же, мы полагаем, что проблематика Украины, прежде всего, должна решаться в Нормандском формате», - сказал Глава государства, отвечая на вопрос о возможности посредничества в организации российско-украинского саммита.

Встреча лидеров Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится 9 декабря в Париже.

«Мы желаем успехов («нормандской четверке» - прим. авт.), потому что с Украиной нас связывают традиционные узы дружбы и сотрудничества. Мы с большой симпатией относимся к украинскому народу, считаем, что этот народ достоин спокойной и благополучной жизни», - заключил Президент Казахстана.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Украина, Германия, Видео,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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