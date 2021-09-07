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    11:35, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Северо-Казахстанскую область

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Северо-Казахстанскую область. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Северо-Казахстанскую область. В ходе поездки Глава государства посетит ряд индустриальных предприятий, а также ознакомится с ходом уборочной кампании», - написал Берик Уали.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Президент Президент Казахстана Регионы Казахстана Главная
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