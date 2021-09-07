ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Северо-Казахстанскую область. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Северо-Казахстанскую область. В ходе поездки Глава государства посетит ряд индустриальных предприятий, а также ознакомится с ходом уборочной кампании», - написал Берик Уали.



