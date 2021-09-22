РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:51, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область

    None
    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

    «Сегодня Глава государства проведет в Актау совещание по социально-экономическому развитию региона, посетит новый спортивный комплекс, а также ознакомится с ходом реализации ряда инвестиционных проектов по развитию прибрежной туристической зоны города.

    Завтра Касым-Жомарт Токаев посетит оперативно-стратегическое командно-штабное учение «Отпантау-2021», - написал Берик Уали.



    Теги:
    Президент Президент Казахстана Регионы Казахстана Главная Мангистауская область
    Сейчас читают
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!