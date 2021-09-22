Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

«Сегодня Глава государства проведет в Актау совещание по социально-экономическому развитию региона, посетит новый спортивный комплекс, а также ознакомится с ходом реализации ряда инвестиционных проектов по развитию прибрежной туристической зоны города.

Завтра Касым-Жомарт Токаев посетит оперативно-стратегическое командно-штабное учение «Отпантау-2021», - написал Берик Уали.



