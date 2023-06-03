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Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Анкару

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Июня 2023, 17:39
Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Анкару Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана примет участие в церемонии инаугурации Президента Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Ранее сообщалось, что 3 июня Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана с рабочим визитом посетит Анкару.

В Турции 28 мая впервые в истории страны прошел второй тур голосования на выборах президента. В Центральной избирательной комиссии Турции огласили окончательные итоги выборов президента страны. По информации ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов.

Парламент Турции обновился на 63,49%.


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