Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Анкару

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана примет участие в церемонии инаугурации Президента Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.







Ранее сообщалось, что 3 июня Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана с рабочим визитом посетит Анкару.

В Турции 28 мая впервые в истории страны прошел второй тур голосования на выборах президента. В Центральной избирательной комиссии Турции огласили окончательные итоги выборов президента страны. По информации ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов.

Парламент Турции обновился на 63,49%.