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Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Алматы

19 Ноября 2021 10:06
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Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей алматинской резиденции проведет встречу с представителями финансового сектора страны. Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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Программа визита также предусматривает посещение ряда социальных, образовательных и природных объектов, а также ознакомление с ходом реконструкции одной из ТЭЦ.


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#Президент Казахстана   #Алматы  
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