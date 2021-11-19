Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей алматинской резиденции проведет встречу с представителями финансового сектора страны. Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

Программа визита также предусматривает посещение ряда социальных, образовательных и природных объектов, а также ознакомление с ходом реконструкции одной из ТЭЦ.