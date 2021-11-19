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Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Алматы
19 Ноября 2021 10:06
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей алматинской резиденции проведет встречу с представителями финансового сектора страны. Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
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Программа визита также предусматривает посещение ряда социальных, образовательных и природных объектов, а также ознакомление с ходом реконструкции одной из ТЭЦ.
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