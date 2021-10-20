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Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Карагандинскую область

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Октября 2021, 12:03
Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Карагандинскую область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Карагандинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в сети Facebook пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«В городе Жезказгане Глава государства даст официальный старт работе Жайремской полиметаллической обогатительной фабрики, а также ознакомится с планами компании «Казахмыс» по социальному развитию и расширению минерально-сырьевой базы Жезказганского региона.

Кроме того, Президент планирует посетить специализированную школу-интернат для одаренных детей «Өркен» и историко-культурный комплекс «Жошы хан» в Улытауском районе», - написал Берик Уали.

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