+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 427.54 EUR 521.98
RUB 5.8 CNY 66.4
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев: С Президентом Таджикистана договорились продолжить курс на укрепление казахско-таджикского стратегического партнерства

20 Мая 2021 20:27
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев: С Президентом Таджикистана договорились продолжить курс на укрепление казахско-таджикского стратегического партнерства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе переговоров с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном договорились продолжить курс на укрепление казахско-таджикского стратегического партнерства. Об этом сообщил на своей странице в сети Twitter Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Двухдневный официальный визит Главы государства в Таджикистан увенчался успехом – пресс-секретарь Президента РК
Президент Казахстана провел встречу с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой Президент Казахстана возложил венок к монументу Исмоила Сомони в Душанбе

«Провел плодотворные переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Договорились продолжить курс на укрепление казахско-таджикского стратегического партнерства, определили приоритетные направления дальнейшего политического и торгово-экономического сотрудничества», - написал Глава государства.


«В ходе переговоров особо отметили актуальность укрепления стабильности и безопасности в Центральной Азии, развития регионального диалога, в том числе на уровне Консультативных встреч глав пяти государств. Также обсудили взаимодействие в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА», - резюмировал Президент РК.


Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.

В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Позже стороны сделали совместное заявление.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Таджикистан  
Поделиться:
Новости по теме
Двухдневный официальный визит Главы государства в Таджикистан увенчался успехом – пресс-секретарь Президента РК
Президент Казахстана провел встречу с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой
Президент Казахстана возложил венок к монументу Исмоила Сомони в Душанбе
Популярное
1 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
2 Полная безответственность - аким Алматы о людях с «красным» статусом в Ashyq
3 2433 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
4 В Атырау гвардеец помог спасти детей из дымовой ловушки
5 Стоит ли казахстанцам бояться индийского штамма, ответили в Минздраве
Читайте также
Президент Казахстана возложил венок к монументу Исмоила Сомони в Душанбе
Ерлан Карин: Пандемия не остановила процессы реформ в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив