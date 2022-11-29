Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию

29 Ноября 2022, 07:04

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – В Париже Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Кроме того, Глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

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