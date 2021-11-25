Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Королевство Бельгия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Королевство Бельгия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Программа двухдневного визита Президента Казахстана в Брюссель предусматривает встречи с руководством Бельгии и Европейского Союза.

Сегодня у Главы государства запланированы аудиенция у Короля Бельгии Филиппа, переговоры с Премьер-министром страны Александром Де Кроо и Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Завтра Касым-Жомарт Токаев встретится с Председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также проведет ряд бесед с руководителями крупных европейских компаний», - сообщил Берик Уали.



