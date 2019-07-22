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Касым-Жомарт Токаев: С экспериментами нужно быть очень осторожными

22 Июля 2019 00:23 113
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Касым-Жомарт Токаев: С экспериментами нужно быть очень осторожными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут повторить опыт Грузии по замене личного состава полиции. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Алексею Пивоварову в документальном фильме «Президент 2.0», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос журналиста о том, одобряет ли Президент Казахстана такие методы, которые применял Михаил Саакашвили для искоренения коррупции в полиции – путем полной замены ее личного состава.

«Я слышал об этом. Возможно, в будущем мы, в режиме пилотного проекта, попытаемся осуществить реформу в отношении местной – муниципальной – полиции. Постараемся в будущем – у меня это есть в плане. Но, опять же, в режиме пилота в отдельно взятой области или районе. Саакашвили было проще, у него страна маленькая. И население чуть больше трех миллионов. Поэтому с экспериментами нужно быть очень осторожными. Хотя реформы нужны», – сказал К.Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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