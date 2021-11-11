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Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул
11 Ноября 2021 18:15
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СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
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Как сообщалось ранее, планируется, что в ходе саммита будут рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.
Программа визита Главы государства также предусматривает ряд двусторонних встреч.
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