Касым-Жомарт Токаев с большой радостью встретил новость о присуждении Grammy Иманбеку Зейкенову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев с большой радостью и воодушевлением встретил новость о присуждении престижной музыкальной премии Grammy молодому казахстанскому музыканту Иманбеку Зейкенову. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев с большой радостью и воодушевлением встретил новость о присуждении престижной музыкальной премии Grammy молодому казахстанскому музыканту Иманбеку Зейкенову. Благодаря своему таланту и целеустремленности диджей Imanbek завоевал одну из главных наград мирового шоу-бизнеса. Его творчество показало, что одаренные молодые люди из Казахстана могут покорить самые высокие вершины! От имени Президента поздравляю Иманбека с этой яркой победой и желаю новых творческих успехов!» - написал Берик Уали в Facebook .

Напомним, ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми».