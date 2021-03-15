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    12:01, 15 Март 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев с большой радостью встретил новость о присуждении Grammy Иманбеку Зейкенову

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев с большой радостью и воодушевлением встретил новость о присуждении престижной музыкальной премии Grammy молодому казахстанскому музыканту Иманбеку Зейкенову. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев с большой радостью и воодушевлением встретил новость о присуждении престижной музыкальной премии Grammy молодому казахстанскому музыканту Иманбеку Зейкенову. Благодаря своему таланту и целеустремленности диджей Imanbek завоевал одну из главных наград мирового шоу-бизнеса. Его творчество показало, что одаренные молодые люди из Казахстана могут покорить самые высокие вершины! От имени Президента поздравляю Иманбека с этой яркой победой и желаю новых творческих успехов!» - написал Берик Уали в Facebook .

    Напомним, ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми».


    Теги:
    Культура Президент Президент Казахстана
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