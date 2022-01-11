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    12:11, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Руководители госорганов не умеют, а порой боятся общаться с народом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему низка. Об этом заявил во время заседания Мажилиса Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо констатировать, что в целом, эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему низка. Руководители госорганов не умеют, а порой бояться общаться с народом. Члены Правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы регионов обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта», - заявил во время заседания Глава государства.

    Ранее Глава государства объявил пятилетний мораторий на повышение заработных плат депутатов и чиновников.

    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Парламент Главная Мажилис
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