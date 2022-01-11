Касым-Жомарт Токаев: Руководители госорганов не умеют, а порой боятся общаться с народом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему низка. Об этом заявил во время заседания Мажилиса Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо констатировать, что в целом, эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему низка. Руководители госорганов не умеют, а порой бояться общаться с народом. Члены Правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы регионов обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта», - заявил во время заседания Глава государства.

Ранее Глава государства объявил пятилетний мораторий на повышение заработных плат депутатов и чиновников.