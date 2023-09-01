Касым-Жомарт Токаев реорганизовал структуру Администрации Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о реорганизации структуры Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



В соответствии с данным документом в обновленную структуру Администрации Президента войдут:

▪ руководитель Администрации Президента;

▪ секретарь Совета безопасности;

▪ начальник Канцелярии Президента;

▪ помощники Президента;

▪ советники Президента;

▪ отделы Администрации Президента.

Согласно Указу учреждаются должности помощников Президента:

– по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

– по экономическим вопросам;

– по международным вопросам;

– по правовым вопросам;

– по вопросам науки и инноваций.

Должности заместителей руководителя Администрации Президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела Администрации Президента.