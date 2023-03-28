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Касым-Жомарт Токаев ратифицировал договор о демаркации границ между Казахстаном и Узбекистаном

Махаббат Сыздыкова
28 Марта 2023, 11:02
Касым-Жомарт Токаев ратифицировал договор о демаркации границ между Казахстаном и Узбекистаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона опубликован в печати.

Как сообщил ранее заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко во время заседания Сената Парламента РК, по результатам демаркационных работ протяженность границ составила 2 356 тысяч км на линии границы установлен 1301 пограничный знак. Итоги демаркации отражены в документах, объемом более 8 тысяч страниц, которые являются неотъемлемой частью данного договора и оформлены в качестве приложений к нему.

По его словам, демаркация границы проведена с учетом интересов государственных и местных органов РК, населения, проживающее в приграничных районах, а также обеспечение удобства на границе пограничной службы Комитета национальной безопасности.

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