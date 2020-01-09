Касым-Жомарт Токаев рассказал о мероприятиях в рамках празднования 175-летия Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мероприятиях в рамках празднования 175-летия Абая рассказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай и Казахстан в ХХІ веке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в рамках 175-летия Абая будет проведено более 500 мероприятий на международном, республиканском и региональном уровнях. Главным мероприятием будет международная научно-практическая конференция «Наследие Абая и мировая духовность», которая будет проведена, совместно с ЮНЕСКО в августе в городе Семей. Также в октябре в Нур-Султане пройдет международная конференция «Абай и вопросы модернизации сознания». На этих форумах будут всесторонне обсуждаться личность Абая и его наследие, и это будет способствовать использованию творчества поэта на благо Казахстана в ХХІ веке», – написал К. Токаев.

Президент отметил, как один из важных проектов, издание произведений великого поэта на 10 языках. В частности, труды Абая будут переведены на английский, арабский, японский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, русский, турецкий, французский языки. Будут также сняты несколько документальных фильмов о жизни и наследии поэта, о его роли в развитии казахской культуры и телесериал «Абай».

В статье Глава государства сообщает, что в рамках юбилейного года Абая пройдут на республиканском и международном уровнях театральные и музыкальные фестивали. Государственная премия, назначаемая за лучшие произведения литературы и искусства, теперь будет называться Государственной премией имени Абая.

Также, отмечается в статье, чествование личности и наследия Абая будет проходить и в зарубежье. В России, Франции, Великобритании и других странах при посольствах Казахстана планируется создание Центров Абая.

Далее Президент дал ряд поручений, касающихся города Семея.

В частности, этот город должен обрести статус исторического центра.

Будет вестись комплексное социально-экономическое развитие города, Правительству поручено также реконструировать историко-культурные объекты в соответствии с новыми требованиями.

Особое внимание будет уделено Государственному историко-культурному и литературно-мемориальному музею-заповеднику Абая «Жидебай-Бөрілі», который будет превращен в научно-познавательный центр, а также будет построено приспособленное для музея новое здание «Наследие Абая». В рамках юбилейного года здесь будут созданы комфортные условия для тех, кто приезжает почтить память великого поэта.

Также Президент дал также поручение оказать государственную поддержку журналу «Абай», который был основан в 1918 году в Семее Мухтаром Ауэзовым и Жусупбеком Аймауытовым и начал издаваться вновь с 1992 года.

По поручению Главы государства будет благоустроено кладбище семьи Кунанбая Оскенбайулы в селе Акшокы Восточно-Казахстанской области.

«Эти и другие масштабные мероприятия будут проводиться для того, чтобы почтить память великого Абая, популяризировать его наследие. Поэтому призываю народ Казахстана активно участвовать в этом благом начинании», – написал Президент.





Напомним, 26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил , что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая – необходимо отметить на достойном уровне.

В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.

«Этому сакральному месту нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества так же, как в России это сделали с родиной Пушкина, в Великобритании - Шекспира, в Германии - Гёте», - подчеркнул он.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».