Касым-Жомарт Токаев рассказал о книгах и переписке в WhatsApp

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, какие книги сейчас читает, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в большей степени политические очерки. Я прочитал две последние книги о Трампе. До этого я читал разгромные книги о Буше. Надо отметить, что американские руководители даже после таких книг спокойно выходят работать, хотя с точки зрения нашей политической культуры – это трудно перенести, они пишут ужасное. Но, как говорил Рузвельт: «Для того, чтобы заниматься политикой, нужно иметь кожу носорога», они, по моему, это имеют», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью известному российскому журналисту Алексею Пивоварову в документальном фильме «Президент 2.0».

На вопрос имеет ли он кожу носорога, Глава государства ответил: «Я не могу сказать, но обрастаю. Допустим 15-20 лет назад, когда не было социальных сетей, прочитав отрицательную рецензию на себя в какой-нибудь газете, какое-то время я переживал. Даже не столько переживал, сколько возмущался, а сейчас мне все равно. Потом я сижу в социальных сетях, я по смартфону до сих пор отвечаю на сообщения по WhatsApp. Переписка носит безобидный характер. Кстати, некоторые поручения я даю по WhatsApp», - добавил Касым-Жомарт Токаев.





