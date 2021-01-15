Касым-Жомарт Токаев рассказал о дальнейшем развитии пенсионной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт рассказал о дальнейшем развитии пенсионной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще один ключевой элемент социальной инфраструктуры - отечественная пенсионная система, она должна быть справедливой, устойчивой, отвечать интересам людей. Мы запустили очень важную, уникальную реформу – возможность частичного изъятия пенсионных активов», - отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва.

Кроме того, Глава государства добавил, что необходимо предоставить гражданам возможность управлять своими накоплениями через различные инструменты.

«Правительство и Национальный банк разрабатывают концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. Очевидно, что ее практическая реализация требует качественного законодательного обеспечения. В целом, ожидаю от новых членов Парламента активной работы по совершенствованию социальной политики», - заключил Президент.



